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شقيقة حلا شيحة تنشر صورتها بالمايوه على البحر رغم اعتزالها

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حلا شيحة
Native
الثلاثاء، 31-08-2021 03:18 م

نشرت مايا شيحة شقيقة الفنانة المعتزلة حلا شيحة صورة نادرة لها مع أخواتها من أيام الطفولة، عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها الأخوات الأربعة، مايا ورشا وهنا شيحة برفقة أمهم على أحد الشواطئ وهن يرتدين ثياب البحر، وعلقت: "صورة بألف كلمة"، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة وكان لافت تعليق حلا على الصورة من حسابها الجديد وقالت: "إيه داااا" مع رموز قلوب.
يذكر أن المنتج معز المسعود كان قد أعلن على صفحته الخاصة أنه ينوي مقاضاة الناقد السينمائي طارق الشناوي، على خلفية ظهور الأخير في برنامج تلفزيوني مساء السبت، وحديثه عن حلا شيحة وأزمتها الأخيرة وكتب معز: "طارق الشناوي: تعمّدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصّصك كالعادة وتعدّيت على حياتي الشخصية وأسأتَ إليّ وإلى زوجتي وأهلها، فمن واجبنا انا وزوجتي كمواطنيْن مصرييْن أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها وردعاً لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية"


 

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