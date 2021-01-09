مصر تحتل مرتبة جديدة ضمن خطوط الطيران الأكثر ازدحامًا

السبت، 09-01-2021
04:53 م
أحمد سالم
شرت شركة OAG الاستشارية البريطانية، تقريرا جديدا حول أكثر 10 خطوط طيران
جوية الأكثر ازدحاما بحركة نقل الركاب خلال يناير 2021.
واحتلت مصر
مركزين ضمن قائمة أكثر 10 خطوط طيران
جوية أكثر ازدحامًا بخط طيران
القاهرة جدة الذي احتل المركز الثاني والقاهرة الرياض الذي احتل المركز التاسع.
وجاء خط الطيران
بين مطار دبي ومطار هيثرو في لندن هو أكثر المسارات الدولية ازدحامًا للرحلات المجدولة في يناير 2021 وفقا لعدد المقاعد المجدولة المتاحة لجميع الرحلات الدولية هذا الشهر، وأظهرت النتائج أن هناك 190365 مقعدًا متاحًا على خط رحلات دبي إلى هيثرو.
وأكدت شركة OAG الاستشارية البريطانية، أن الطريق من دبي إلى لندن يأتي على رأس جدول الخطوط الدولية نتيجة لإزالة دولة الإمارات من قائمة الحجر الصحي في المملكة المتحدة، ومع ذلك، فمن المحتمل أن يؤثر الإغلاق الجديد لشهر يناير على الطلب على هذا المسار.
وأحتل خط رحلات القاهرة إلى جدة في المركز الثاني (154377)، في حين احتل خط أورلاندو إلى سان خوان المرتبة الثالثة بواقع (151.916).
وتهيمن الطرق الآسيوية على الترتيب المحلي، والتي تمثل 9 من أفضل 10 أكثر ازدحامًا وفي المرتبة الأولى يأتي طريق Jeju International إلى Seoul Gimpo في كوريا الجنوبية مع 1،069،677 مقعدًا متاحًا هذا الشهر، ويأتي خط هانوي إلى مدينة هوشي منه في المرتبة الثانية (1،020،790) وثالثاً سابورو نيو شيتوس إلى طوكيو هانيدا .(716،292).
وجاء خط باريس أورلي إلى بوينتي بيتري في غواديلوب في المركز الرابع، 138،475 مقعدًا متاحًا خلال يناير.
واحتل المركز الخامس خط سيول إنتشون إلى طوكيو ناريتا 127،170 مقعدًا خلال يناير.
وجاء المركز السادس من نصيب خط نيويورك جون كينيدي إلى سانتياغو دو بسعة مقعدية وصلت 120،876 مقعد.
والمركز السابع كان من نصيب موسكو دوموديدوفو إلى سيمفيروبول بسعة مقعدية 116،956، بينما جاء المركز الثامن خط شنغهاي بودونغ إلى تايبيه بسعة مقعدية وصلت ل 115،969 مقعد.
وجاء خط القاهرة إلى الرياض في المركز التاسع، 115،124 مقعد و المركز العاشر كان من نصيب خط فورت دي فرانس في مارتينيك إلى باريس أورلي بسعة 113،363 مقعد.