الأربعاء 30 ديسمبر 2020
توقيت مصر 00:22 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.. تعرف على طقس الأربعاء

الملك سلمان يتحدث عن أمر ليس له مثيل سيحدث في السعودية

تصريح خطير من مصطفى بكري حول الطرف الثالث بإثيوبيا

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة عن عمل فني كان سيجمعه بالمخرج حاتم علي

صدمة في الوسط الفني بعد وفاة هذا المخرج

بعد ارتفاعه.. الدولار يعود للتراجع أمام الجنيه

بالفيديو.. زلزال يتسبب في فرار أعضاء البرلمان السلوفيني

إجراء عاجل من جامعة دمنهور لطالب التجارة المفصول

الصحة تطالب بعمل المسحة بسرعة في هذه الحالة

بعد السلعوة .. حيوان مفترس آخر يهاجم قرية " بهجورة "

ADS
 

شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.. تعرف على طقس الأربعاء

أرشيفية
أرشيفية
 
الثلاثاء، 29-12-2020 09:45 م الطيب حسين
يسود يوم غد الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بحسب توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن الطقس يكون باردًا على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد ليلاً، والرياح معتدلة.

كما حذرت من الشبورة المائية الكثيفة تصل إلى حد الضباب أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على المحافظات:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

الإسكندرية 21 12

وادي النطرون 21 12

طنطا 21 11

شبين الكوم 21 11

دمنهور 21 12

بلطيم 22 14

مطروح 21 10

السلوم 20 09

سيوة 18 06

بورسعيد 21 13

دمياط 21 13

الزقازيق 21 11

المنصورة 21 11

الإسماعيلية 23 12

السويس 23 12

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 22 12

نخل 20 03

نويبع 24 17

طابا 23 14

كاترين 18 03

الطور 23 12

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 26 15

مرسى علم 25 15

الفيوم 21 08

بنى سويف 21 08

المنيا 22 08

أسيوط 22 09

سوهاج 24 09

قنا 25 10

الأقصر 25 11

أسوان 26 12

إدفو 26 11

أبوسمبل 26 12

الوادي الجديد 26 06

شلاتين 26 17

أبورماد 26 17

حلايب 24 18

رأس حدربة 24 18
Aa

9:32 م

 

إقرأ ايضا

الملك سلمان

الملك سلمان يتحدث عن أمر ليس له مثيل سيحدث في السعودية

مصطفى بكري

تصريح خطير من مصطفى بكري حول الطرف الثالث بإثيوبيا

المخرج السوري حاتم علي

صدمة في الوسط الفني بعد وفاة هذا المخرج

أخبار متعلقة

أرشيفية

تعرف على توقعات خبراء الارصاد ودرجات الحرارة

الارصاد

طقس دافئ.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن درجات الحرارة غدًا

100-165054-big-ramy-mister-olympia-2020-photos_700x400

أتوبيس مكشوف يزف بيج رامي من المطار في شوارع القاهرة

مصريون عالقون بالكويت

إجراءات قوية من مصر بشأن مواطنيها العالقين بالكويت

2019080812040545

الرئاسة: المصالحة مع قطر متوقفة على هذا الأمر

received_377929513307036

طقس شديد البردوة غدًا.. الأرصاد تحذر