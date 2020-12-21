تطور جديد في الكويت بشأن استئناف الطيران

الإثنين، 21-12-2020
06:02 م
الطيب حسين
كشفت مصادر مسؤولة في الإدارة العامة للطيران
المدني في الكويت
، عن حدوث استثناءات من قرار حظر السفر.
وذكرت أن القرار الذي اتخذته الكويت
اليوم لتعليق رحلات الطيران
التجاري من وإلى مطار الكويت
الدولي سيسرى على كل شركات الطيران
دون استثناء إلا شركات الشحن الجوي والطيران
الحكومي.
وتابعت المصادر بحسب صحيفة "الأنباء" أن قرار إغلاق المطار سيكون تحت البحث والدراسة وتقييم الوضع الصحي ومدى انتشار سلالة جديدة من ڤيروس كورونا المستجد.
وقالت «من السابق لأوانه الآن البت في قرار تمديد تعليق الرحلات خصوصا ان الأمر يتعلق بتقييم السلطات الصحية».
وفي سؤال حول المواطنين العالقين في أوروبا أو بعض الدول، ذكرت المصادر ان عليهم الانتظار حتى عودة تشغيل المطار مرة ثانية.
وقالت المصادر إن الرحلات المجدولة لعودة العمالة المنزلية وفق منصة «بالسلامة» ستتم جدولتها عقب افتتاح المطار.
واتخذت الكويت
قرارا بتعليق رحلات الطيران
التجاري اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 في تمام الساعة الحادية عشرة مساء حتى يوم الجمعة الموافق 1 يناير 2021.