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وفد قطري رسمي يصل القاهرة على متن طائرة خاصة

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طائرة قطرية
 
الثلاثاء، 05-01-2021 08:38 م محمد فضل - متابعات

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، وفدا قطريا مكونا من 9 أشخاص يرأسه الشيخ علي بن أسد العمادي وزير المالية القطري، قادما من العاصمة القطرية الدوحة على متن طائرة خاصة في زيارة للبلاد تستغرق عدة ساعات، لحضور إحدى الفعاليات بالقاهرة.
وحسب وكالات أنباء، فإن وزير المالية القطري والوفد المرافق له، وصل على متن طائرة خاصة قطرية، وكان في استقبالهم مسئولو السفارة القطرية بالقاهرة، ومن المنتظر أن يغادر الوفد القاهرة مساء اليوم عقب انتهاء الفعاليات المقررة.
وأوضحت مصادر ، أنه تم استقبال الطائرة القطرية بموقع رقم 14 علي مدرج المطار،  بعد وصولها قادمة من الأجواء السعودية على خلفية فتح الاجواء والحدود بين السعودية ودولة قطر، موضحا أن الطائرة كانت قد حصلت على تصريح هبوط بمطار القاهرة قبل وصولها، ومنتظر أن تبقي لعدة ساعات ثم تعود مجددا بالوفد القطري.
 

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