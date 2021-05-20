رغم عدم إخبارها بوفاة سمير غانم.. تدهور حالة دلال عبدالعزيز

الخميس، 20-05-2021
11:13 م
كشف مصدر طبي، اليوم الخميس، عن آخر تطورات الحالة الصحية
للفنانة دلال عبدالعزيز
بعد وفاة
زوجها سمير غانم
متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.
ونقلت صحيفة “الوطن”، عن المصدر، قوله: إن “الفنانة دلال
عبد العزيز تعاني من فشل رئوي، وحالتها الصحية غير مستقرة في الوقت الذي توضع فيه على
جهاز تنفس صناعي”.
وأضاف المصدر الطبي: أن “الأخبار السيئة بشأن وفاة سمير غانم
قد تزيد من حالة تعب الفنانة دلال عبد العزيز وعدم الاستقرار”.
وأكدت الصحيفة، أنه “لم يتم إعلام الفنانة دلال عبدالعزيز
حتى الآن، بوفاة
زوجها الفنان سمير غانم
”، لافتة إلى أن “مسحتها الأخيرة ما زالت إيجابية”.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، غيب الموت الفنان الكبير سمير
غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرًا بإصابته
بفيروس كورونا.