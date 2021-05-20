تفاصيل وفاة سمير غانم بعد صراع مع كورونا

الخميس، 20-05-2021
07:10 م
توفى، مساء اليوم الخميس، الفنان
الكبير سمير غانم
عن عمر
ناهز 84 عاماً، وذلك بعد صراع مع فيروس كورونا
.
وتسبب فيروس كورونا
الذي أصاب الفنان
وزوجته الفنان
ة
دلال عبدالعزيز، التي ترقد في العناية المركزة أيضًا، في خلل فى وظائف الكلى، ونقل
على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى
الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، بعد أن فشلت عمليات إنقاذه.
وأعلن مصدر بوزارة الصحة والسكان، وفاة
الفنان
القدير سمير
غانم، بسبب إصابته بفيروس كورونا
.
وأوضح المصدر، ان حالته الصحية تدهورت بشكل كبير، بسبب فيروس
كورونا
، ما أدى إلي وفاة
ة.
ولد سمير غانم
يوم 15 يناير 1937، وتخرج من كلية الزراعة
جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي
أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة
من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجوليت"،
ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.
انحلت الفرقة بعد وفاة
الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج
سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون"، وكان آخر
عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية "اهلا يا دكتور"، وفى فترة الثمانينات لمع
نجم سمير غانم
في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي
"سمورة" و"فطوطة"، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات ليقدم
فوازير المطربون والمضحكون