أسرة سمير غانم ترد على أنباء وفاته بعد توقف وظائف جسمه

الثلاثاء، 11-05-2021
10:46 ص
عقب الفنان
حسن
الرداد، لأول مرة على شائعة وفاة
حماه الفنان سمير غانم
، بعد توقف وظائف جسمه.
ودعا “الرداد”،
الجميع إلى التوقف عن تداول الشائعة أو أي أخبار عن الحالة الصحية لسمير غانم
وزوجته الفنان
ة دلال عبدالعزيز، إلا ما يتم نشره عبر حسابه الموثق أو حساب
الإعلامي رامي رضوان زوج النجمة دنيا سمير غانم
.
وقال “الرداد”:”
لا صحة لكل الأخبار المتداولة بخصوص الحالة الصحية لحمايا الأستاذ سمير غانم
”،
مضيفا:”نرجو من الجميع عدم تداول أو نشر أي خبر أو بوست بخصوصه أو حماتي الأستاذة
دلال عبد العزيز، إلا ما يتم نشره هنا على صفحتي أو صفحة رامي رضوان”.
وعلى صعيد متصل،
عبر الإعلامي رامي رضوان، عن استيائه من الشائعات التي يتم تداولها حول وفاة
الفنان سمير غانم
، قائلا:”ياخوانا الرحمة من الشائعات، احنا فينا اللي مكفينا
ارجوكم ما يتم تداوله غير صحيح الوضع لايزال حرج”.