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لجنة مكافحة كورونا تكشف حالة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

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الأربعاء، 19-05-2021 07:17 م

كشفت الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم بعد إصابتهما بفيروس كورونا.
وقال حسام حسني في حواره في برنامج " الستات مايعرفوش يكدبوا " المذاع على قناة " سي بي سي "، :"  دلال عبد العزيز لا تزال في المستشفى ونسأل أن يتم الله شفاءها على خير ونقوم بزيارتها بصفة دورية  ومستمرة في تلقي العلاج".
وأضاف حسام حسني :"  إن شاء الله وضع دلال عبد العزيز يكون مستقرا  في المستقبل القريب".
وتابع حسام حسني :" لا تزال مسحة الفنان سمير غانم إيجابية وهناك خلل بسيط  في وظائف الجسم كله وربنا يشفيه وندعو المصريين بالدعاء له بالشفاء ".
 

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