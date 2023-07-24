لماذا لم يُكرّم مهرجان القاهرة السينمائي عبلة كامل؟





ضجّة واسعة أثارتها تصريحات أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي في مصر، بشأن رفض الممثلة الكبيرة عبلة كامل تكريمها.

وقال أمير رمسيس في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية سهير جودة، مقدمة برنامج "الستات" الذي يبث عبر قناة "النهار" الفضائية إنّ إدارة مهرجان القاهرة السينمائي لا تحب إحراج أي فنان، مضيفا: "عبلة كامل في وقت سابق رفضت تكريم المهرجان القومي للمسرح، وفضلت الابتعاد عن الأضواء، ولا يجوز الضغط على النجم أو النجمة".

وتقام الدورة رقم 46 من مهرجان القاهرة السينمائي في الفترة من 16 إلى 24 نوفمبر 2023 بدار الأوبرا المصرية، ويكرّم خلالها الفنان أحمد عز، إذ قررت إدارة المهرجان منحه جائزة فاتن حمامة تقديرا لمسيرته الفنية.

مشوار عبلة كامل

منح الجمهور العربي الفنانة عبلة كامل لقب "ملكة التلقائية" بسبب عفويتها أمام الكاميرا، وهي من مواليد 17 سبتمبر 1960 في قرية "نكلا العنب" التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، الواقعة غرب الدلتا لأسرة متوسطة الحال، وحصلت على ليسانس الآداب قسم مكتبات في جامعة القاهرة عام 1984.

تعلمت عبلة كامل التمثيل من خلال مسرح الجامعة، وورش التمثيل، وعلى خشبة مسرح الطليعة قدمت أول عروضها الفنية بعنوان "نوبة صحيان"، وتألقت فيه ونجحت في لفت أنظار المنتجين والمخرجين.