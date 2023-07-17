فنانة شهيرة تفاجئ الجميع على الهواء وتخلع الباروكة.. شاهد كيف أصبح شكلها
ارشيفية
الإثنين، 17-07-202301:19 م
فاجأت الفنانة ياسمين رحمي جمهور أحد البرامج التلفزيونية التي حلت ضيفة عليها وخلعت الشعر المستعار (الباروكة) على الهواء بعد طلب من المذيعة.
وتحدثت الفنانة ياسمين رحمي، خلال استضافتها في برنامج الفنانة مروة عبدالمنعم "تفاحة مصرية" على قناة "الشمس"، عن حبها لشعرها وخوفها عليه ما يجعلها ترتدي "باروكة" للحفاظ عليه.
وفاجأت مروة عبدالمنعم زميلتها بالحديث عن خوفها من اقتراب أي مصفف شعر من شعرها، وقالت إنها كانت تحضر إلى أماكن التصوير بشعرها في مظهر رائع ثم تخبئه بارتداء "باروكة" خوفا عليه من منتجات التجميل والحرارة المستخدمة.
وطلبت مروة من ياسمين ألا تغضب منها لأنها ستبوح بسر، موضحة أنها خلال الحلقة لا تظهر بشعرها الحقيقي لكن باروكة، واستطردت: "مش زعلانة مني صح؟".
فأجابت ياسمين بسؤالها هل يبدو على مظهرها أنه ليس شعرها، وطلبت من مروة عدم الكشف عن المزيد من الأسرار، قائلة: "ما كفاية فضايح يا مروة، ماكنتش صداقة دي".
وطلبت مروة من ياسمين أنت تخلع الباروكة على الهواء، فأجابت ياسمين بمساومة صديقتها على "عزومة غداء"، ثم خلعت "الباروكة" على الهواء وسط نوبة من الضحك.
آخر أعمال "ياسمين رحمي" مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وداليا مصطفي ومراد مكرم، ميمي جمال، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، ومكون من 15 حلقة، ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي.
كما شاركت في مسلسل "جميلة" الذي عرض خلال الماراثون الرمضاني 2023، بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، سامح الصريطي، ومن إخراج سامح عبدالعزيز .