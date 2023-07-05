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نسرين الزوجة الخامسة.. طليقة زوج نسرين طافش تفجر صدمة عن ما فعله معها

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نسرين وزوجها
الأربعاء، 05-07-2023 09:11 ص

 


كشفت شيرين بكير، طليقة زوج الفنانة نسرين طافش، تفاصيل خلافها مع طليقها قبل الانفصال.

وأوضحت أن طليقها تزوج بالعديد من السيدات وأن الفنانة نسرين طافش تكون زوجته الـ 5 قائلة: نسرين تبقي مراته الـ 5 مش الثانية.

وقالت شيرين بكير، أن طليقها ألقى في وجهها من قبل حلة بها طعام مغلي، بالإضافة إلى أنه أشهر في وجهها سلاح ناري وهددها بأنه سوف يقتلها من خلاله.

وتابعت: "كان بيضربني بشكل فظيع وضربني لما كنا مسافرين برا مصر ورمالي هدومي برا الأوضة.. خد مني الباسبور بتاعي وتليفوني ولما الشرطة عرفت بالموضوع وسألته، لم اللي حصل عشان المشاكل".

وأضافت: "سحلني مرة في الشارع من شعري لحد ما هدومي اتقطعت.. ولما الناس اتدخلت قالهم دي مراتي".

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