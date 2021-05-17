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لحظة اغتيال قيادي في المقاومة بصاروخ إسرائيلي

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لحظة اغتيال قيادي في المقاومة بصاروخ إسرائيلي

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الإثنين، 17-05-2021 03:04 م

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، فيديو للحظة اغتيال القيادي في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد ، حسام أبو هربيد. بصاروخ استهدف سيارته.
من جانبها، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، عن قصف بارجة اسرائيلية قبالة شواطئ غزة برشقة صاروخية.
هذا وشنت إسرائيل سلسلة غارات جديدة، فجر وصباح الاثنين، على مناطق في قطاع غزة، يرافقها قصف مدفعي مستمر، فيما يدخل التصعيد في الأراضي الفلسطينية أسبوعه الثاني.
وقصفت طائرة إسرائيلية بدون طيار مواقع في بيت لاهيا بـ 3 صواريخ، ظهر الاثنين.
وفي المقابل، أطلقت الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية تجاه المدن والمستوطنات.
وطالت رشقة صواريخ فلسطينية مستوطنات غلاف قطاع غزة. وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان مستوطنات حدودية مع قطاع غزة البقاء في البيوت والدخول إلى الملاجئ والمناطق المحصنة حتى إشعار آخر.


 

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