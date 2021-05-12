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الاحتلال يعلن استهداف قياديين من حماس في غارة جوية بغزة

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الأربعاء، 12-05-2021 10:31 ص
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، استشهاد قياديين أمنيين اثنين في حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وذلك في أعقاب إعلانه عن غارة استهدفت مبنى في القطاع مكونا من تسعة طوابق قال إنه كان “مركزا لاستخبارات” الحركة.
وقال الجيش في تغريدة إن “مقاتلاته بالتعاون مع جهاز الأمن العام، قامت بتحييد شخصيات رئيسية في استخبارات حماس: رئيس جهاز أمن الاستخبارات العسكرية في الحركة، حسن القهوجي، ونائبه، وائل عيسى، قائد شعبة مكافحة التجسس”، في الغارات الجوية التي شنها في قطاع غزة.
وأعلنت إسرائيل، من قبل، أنها استهدفت مبنى في مدينة غزة، فجر الأربعاء، فيما أطلقت حركتا “حماس” و”الجهاد” مئات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
ويضم المبنى “شققا سكنية وشركات طبية وعيادة أسنان”، وقد أطلقت طائرة من دون طيار خمسة صواريخ تحذيرية قبل القصف، بحسب أسوشيتد برس.
 

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