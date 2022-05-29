كلمات الأغنية التي تسببت في اغتيال المطرب أحمد بحور

الأحد، 29-05-2022
12:12 م
تعرض الفنان
الليبي أحمد بحور
لعملية اغتيال
برصاص مجهولين، أمس السبت، أمام منزله، حيث فارق الحياة مباشرةً قبل
محاولات إسعافه.
وفي التفاصيل تلقى الفنان
الراحل رصاصات قاتلة أمام منزله في مدينة صبراتة، من مجموعة مسلحة مجهولة ووجدوا
جثته داخل سيارته.
وتفاعل رواد مواقع التواصل
الإجتماعي مع الحادثة ورجح بعضهم أن من قام بهذه العملية هو تنظيم داعش الإرهابي
التي عاودت السيطرة على المدينة وذلك بسبب أغنية عن الجيش الليبي الداعمة لحرب
الجيش ضد الإرهاب والتطرف.
وتقول كلماتها:
صبراتة الأبية صبراتة الصمود..
صبراتة العصية ما تخون العهود
ماترضى الإهانة.. شيالة أمانة
الشعب الليبي معانا وكل الجنود
قبايلها صبراتة جيابة أفخار..
ولدها قدم حياتة ما رضى العار
جيشنا برجالة وعيسى معانا..
الوطن الدوم حذانا صرمان يا الأنصار