الإثنين 30 مايو 2022
توقيت مصر 20:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر دون تقطيع الآن.. الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي أفريقيا

فرج عامر يكشف أضعف خطوط الوداد المغربي من داخل المعسكر

إيهاب جلال يفاجئ الجميع باستبعاد 11 لاعبًا من المنتخب منهم رمضان صبحي

راتب طبيب مصري في الكويت يثير غضب مجلس الأمة لكن كانت المفاجأة

الريال السعودي يقترب من الـ 5 جنيهات مصري والدولار يستقر

هل هناك قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي؟.. واحدة فقط

«تحسس جسدها من الخلف في الميكروباص».. دكتورة بجامعة أكتوبر تستغيث بالأمن

صدمة.. سما أحمد تفاجئ عريسها بتركه ليلة الدخلة: «آسفة مش قادرة أكمل»

طارق الشناوي يفجر مفاجأة صادمة عن سمير صبري: لم يُنجب وابنه مشكوك فيه

تستعين بعشيقها وأختها لتأديب زوجها.. والنهاية صادمة

ADS
 

كلمات الأغنية التي تسببت في اغتيال المطرب أحمد بحور

thumbs_b_c_01106ccf70073be280d9d8b71f082179
ا
Native
Teads
الأحد، 29-05-2022 12:12 م

تعرض الفنان الليبي أحمد بحور لعملية اغتيال برصاص مجهولين، أمس السبت،  أمام منزله، حيث فارق الحياة مباشرةً قبل محاولات إسعافه.
وفي التفاصيل تلقى الفنان الراحل رصاصات قاتلة أمام منزله في مدينة صبراتة، من مجموعة مسلحة مجهولة ووجدوا جثته داخل سيارته.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع الحادثة ورجح بعضهم أن من قام بهذه العملية هو تنظيم داعش الإرهابي التي عاودت السيطرة على المدينة وذلك بسبب أغنية عن الجيش الليبي الداعمة لحرب الجيش ضد الإرهاب والتطرف.
وتقول كلماتها:

صبراتة الأبية صبراتة الصمود.. صبراتة العصية ما تخون العهود
ماترضى الإهانة.. شيالة أمانة الشعب الليبي معانا وكل الجنود
قبايلها صبراتة جيابة أفخار.. ولدها قدم حياتة ما رضى العار
جيشنا برجالة وعيسى معانا.. الوطن الدوم حذانا صرمان يا الأنصار

 

إقرأ ايضا

1206357

راتب طبيب مصري في الكويت يثير غضب مجلس الأمة لكن كانت المفاجأة

2021_11_10_0_15_54_135

«تحسس جسدها من الخلف في الميكروباص».. دكتورة بجامعة أكتوبر تستغيث بالأمن

387606_0

صدمة.. سما أحمد تفاجئ عريسها بتركه ليلة الدخلة: «آسفة مش قادرة أكمل»

أخبار متعلقة

4893940691571573321

نبيل الحلفاوي يثير الجدل بشأن تغريدة عن محمد أبوتريكة

Capture

بعد أيام من زواجها.. بوسي تترك عريسها في شهر العسل وتحيي حفل زفاف (فيديو)

image

رأيت الموت بتفاصيله.. مصطفى كامل يكشف لحظات مرعبة في أزمته الأخيرة

V8oIr

فيديو مؤلم.. 3 شباب يوثقون لحظة وفاتهم ووصيتهم بعد تعثرهم في الصحراء

5

أول صور من جنازة الفنان سمير صبري

2021-637611986081592372-159

وفاة فنان عربي شهير أثناء حضوره مهرجان "كان" السينمائي