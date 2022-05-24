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فيديو مؤلم.. 3 شباب يوثقون لحظة وفاتهم ووصيتهم بعد تعثرهم في الصحراء

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الثلاثاء، 24-05-2022 12:18 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤلم وثقه شاب ضمن 3 شباب تعثروا في الصحراء في مثلث ليبيا والنجير وتشاد.
وحسب وسائل إعلام سودانية، قال أحد الشباب المتوفين في مقطع فيديو وُجد على هاتفه: "الإنسان اللي يحصل علينا إذا نحن ما عشنا يبلغ هذا المقطع لأهلنا.. نحن في طريق مقطوع ما نعرفه".
وينقل موقع "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام سودانية، أن المقطع يظهر غرق سيارة الشبان في رمال الصحراء، وأضاف موثق المقطع: "المياه ضعيفة من يوم الثلاثاء واليوم الخميس آخر حلقة".
وتابع: "أتمنى من الأصحاب والإخوان والأهل يدعون لنا بالثبات إن شاء الله.. الله يسامح الجميع إن شاء الله".
وأوضح الفيديو وجود أشياء مبعثرة في الرمال وأيضا علب فارغة يُرجّح أنها كانت تحفظ مواد غذائية قبل أن يتم استهلاكها جميعاً.


 

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