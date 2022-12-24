«قفشته مع مرات البواب وممرضة».. فضيحة داخل محكمة الأسرة باكتوبر

السبت، 24-12-2022
12:09 م
«قفشته مع مرات البواب
» كلمات تكشف عن فضيحة أسرية داخل محكمة
الأسرة باكتوبر، حينما تقدمت (وسام س.ش) فتاة فى العقد الثالث من العمر لتقيم دعوى
طلاق بالمحكمة.
وقالت الفتاة- حسب صدى البلد-:"أنا مش قادرة أستحمل
العيشة معاه، بعد مخاني مع مرات البواب
، ونسي إني وقفت معاه أثناء أزمته المادية، اتريه
كان بياخد فلوسى ويجبلها حاجات .
وقالت إنها تزوجت منذ ما يقرب من 8 سنوات، و في احد الايام دخلت الي شقتها بعد العوده
من العمل, وجدت زوجها ابراهيم مع الممرضة
، في وضع مُخل وبعد اشتباكات و صريخ الزوجة
اعترف لها انه تزوجها عرفي، لم تستحمل السيدة هذا المنظر و ذهبت علي الفور الي بيت
اهلها.
و تابعت أنها بعد أن غادرت منزل الزوج، ومكثت عدة أيام في
منزل والدها، قررت العودة إلى منزل الزوج لكي
تأخذ ملابسها، ولكن الزوج تعدى عليها بالضرب، وألقى ملابسها في الشارع.
وقالت حزينة ومتحسّرة .. بعدها قررت إني أرفع دعوى طلاق،
فقام زوجي بإرسال بلطجية وتعدوا عليّ بالضرب وقاموا بتكتيفي في منزل والدي وضربوني
علقة موت.
تصمت السيدة برهة من الوقت وتعود بشريط ذكرياتها: والدي حاول
التدخل للإصلاح بيننا ولكن باءت المحاولات بالفشل، وفي النهاية قرر والدي أن أذهب إلى
محكمة الأسرة لرفع دعوى طلاق».