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ضبط كيم كاردشيان متلبسة أثناء ممارسة الجنس مع لاعب شهير

كيم-كرداشيان
كيم كاردشيان
Native
Teads
السبت، 03-12-2022 11:02 ص

أثار مغني الراب الأمريكي الشهير، كاني ويست، الجدل بعدما نشر تفاصيل مثيرة عن طليقته كيم كاردشيان.

وقال ويست عبر حسابه على تويتر، إنه أمسك بنجم الدوري الأمريكي للمحترفين، كريس بول، متلبسًا في علاقة غرامية مع كيم كارداشيان، التي كانت زوجته آنذاك.

الجدير بالذكر أن مغني الراب الأمريكي الشهير، قال خلال ظهوره على برنامج InfoWars إنه معجب بزعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر.

وقال ويست: "أنا أرى أمورا جيدة في هتلر أيضًا، من غير المسموح الحديث بشكل مفتوح عن أن هذا الشخص فعل أي شيء جيد، وأنا ممتعض من ذلك، كل كائن بشري له أي شيء ذو قيمة، ما يجلبه إلى العالم، وخصوصا هتلر".
 

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