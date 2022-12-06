اكتشف الصدمة في «الممرضة الجميلة» بعدما تزوجها ويلجأ للمحكمة

الثلاثاء، 06-12-2022
11:21 ص
تقدم
"سامح. م"، كهربائي، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في إمبابة،
للمطالبة بتطليق زوجته "أشرقت. ك" بعد سنة زواج، مُببرًا طلبه
"بتتصل باخواتها ييجوا يضربوني في بيتي".
يقول
"سامح"، تعرفت على زوجتي الممرضة
، أثناء تواجدها بمنزل عمي لحضورها
مناسبة خاصة بعائلتنا، وبعد موافقتها تم التعارف ثم الانتقال سريعًا لعش الزوجية.
"محترمة وجميلة ومتعلمة" يصف الزوج
شريكة حياته، قائلاً: اندهشت من شخصيتها بعد الزواج، فهي عصبية دائمًا وعنيدة
وصوتها مرتفع، "كل ما اكلمها تنزل تجيبلي اخواتها يضربوني"- حسب مصراوي.
وأضاف الزوج:
"ظل الوضع بيننا يشوبه الخلافات البسيطة ولم أفهم من وجهة نظرها في تدخل
أسرتها بيننا، حاولت تغييرها وإصلاح وضعها لكن دون فائدة"، وعلى إثر الخلافات
المستمرة انتقلت الزوجة لمنزل أسرتها.
اختتم الزوج:
"اخواتها كسروا الشقة ونزلوا ضرب فيا وأنا نايم"، فلجأت إلى محكمة
الأسرة في إمبابة وأقمت دعوى تطليق للضرر ضدها حملت رقم 218 لسنة 2021، ولا تزال
منظورة حتى الآن.