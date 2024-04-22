قرار رسمي بمنع شمس الكويتية من دخول دولة عربية

الإثنين، 22-04-2024
10:54 ص
أصدرت نقابة الفن
انين العراق
يين، قرارا يمنع المغنية الكويتية شمس بندر نايف الأسلمي من مزاولة عملها الفن
ي بالعراق
لمدة سنة كاملة.
ألفاظ نابية
وقالت النقابة في بيان: "نظرا لقيام المدعوة شمس بندر نايف الأسلمي (شمس الكويتية
) بتلفظ ألفاظ نابية وتهجمها على سياسيي البلد وإعلامه من خلال مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الإجتماعي مما يدل على تدني وعيها وعدم احترامها للآخرين عاكسة بذلك صورة سيئة لأخلاق الفن
ان بوصفه سفيرا لبلده".
منع من دخول العراق
وتابع البيان: "نتيجة لهذا التصرف تعلن نقابة الفن
انين العراق
يين منعها من مزاولة أي نشاط داخل العراق
لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار والتواصل مع السلطات الأمنية المختصة لغرض إصدار قرار بمنعها من دخول الأراضي العراق
ية، وفي حال تكرار الإساءة سيتم اللجوء الى المحاكم المختصة.
وكانت الفن
انة شمس الكويتية
، نشرت مقطع فيديو، هاجمت خلاله سياسي العراق
، وذلك بعد ربط اسمها بالزواج من أحد السياسيين العراق
يين.
وقالت في مقطع مصور، «أصحى ألاقي نفسي زوجة لرجل سياسي عراقي.. أنتم سياسيكم شعبكم مستفرغهم.. أوسخ وأقذر وألعن سياسيين في العالم هم سياسيي العراق
".