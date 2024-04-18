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أحمد ماهر يدخل في نوبة بكاء على الهواء ويكشف السبب

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أحمد ماهر
الخميس، 18-04-2024 10:54 ص


دخل الفنان أحمد ماهر في نوبة بكاء على الهواء بعد عرض مشاهد له في مسلسل "صيد العقارب".
وخلال اللقاء التلفزيوني على قناة ontv، تم عرض جزء من مشاهده في المسلسل، وفوجئ الجميع بدخوله في نوبة بكاء.
وأشار إلى أن سبب بكائه استرجاعه الأحداث الخاصة بالمسلسل، وما كانت تعانيه الشخصية خلال الأحداث. لافتا إلى أن الشخصية التي جسدها، تعرضت إلى صدمة كبرى، بعد أن توفي نجله، وهو ما جعله يتيقن أن سنده في الحياة اختفى، والموروث الثقافي الشائع يقول أن الذكر هو السند.
وأضاف، حينما فكر في الاعتماد على سائقه، تراجع في اللحظات الأخيرة، قبل أن تكشف له الأحداث أن الابنة هي أفضل سند له، وهو ما يلغي الاعتقاد السائد أن الولد فقط هو السند.


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