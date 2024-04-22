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مصطفى أبو سريع يكشف سر "المال الحلال أهو"

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ابوسريع
الإثنين، 22-04-2024 10:43 ص


كشف الفنان مصطفى أبو سريع، نجم مسلسل العتاولة وصاحب مقولة "المال الحلال اهو" عن سر جملة "المال الحلال اهو". 
وأضاف أبو سريع، خلال برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة " MBC مصر"، إن فكرة انك تشتغل وانت مرتاح دي حاجة تانية خالص وأحمد خالد موسى ديما كان بيقول الكاميرا بتصور قلوب مش وشوش"
وأوضح أبو سريع :"دي انا كنت مصدقها طول عمري في شغلي لكن لما بتقابل أساتذة يؤكدون لك معلومة انت فاهمها ده كبير يعني فعلا احنا كنا مرتاحين معندكش مشكلة ان انت تطرح لـ استاذ احمد خالد موسى ديما مستني الممثل يبدع اكثر اي شئ بيطوره" 
وتابع نجم مسلسل العتاولة:"شايف إن حد بيتجوز في الزمن اللي احنا فيه ده، موضحا الحلم بيتحقق واحده واحده في عربية عفش جايه وان بكرا ممكن يبقي في فرح وبعده يبقي بيتجوز، معقبًا :"فجت الفكرة يعني من هنا استاذ أحمد خالد دعمها وقالي لطيفة جدا.
فيما عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان:" مصطفى أبو سريع: الناس بيطلبوا مني أقول "المال الحلال أهوه" في الأفراح حتى لو الفلوس مسروقة".
وجاء في التقرير أن الفنان مصطفي أبو سريع الذي قام بدور عاطف بمسلسل العتاولة، مع الفنان أحمد السقا، و باسم سمرة وزينة، قال إنه سعيد بدوره الذي ترك علامة مع المواطنين.
وأوضح أنه تلقى عروض كثيرة من أجل المشاركة في الفقرات الإعلانية، والمناسبات، معلقًا:" الناس عايزيني اقول المال الحلال أهو في الأفراح حتى لو الفلوس مسروقة".

https://www.youtube.com/watch?v=He3dsox3stA&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.elbalad.news%2F&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo

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