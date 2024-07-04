فيديو.. عريس يفاجئ عروسه بإحضار تامر حسني إلى غرفتها واحتضانها





تعرض الفنان تامر حسني، لانتقادات واسعة بعدما ظهر في فيديو يفاجئ عروس داخل غرفتها أثناء التجهيز لحفل زفافها.

وأبان الفيديو العروس وهي داخل غرفتها وتغني وتضع المكياج أمام المرآة وفجأة ظهر حسني لتصرخ من المفاجأة ثم يحتضنا بعضهما.

وقالت مصادر أن عريسها قرر عمل مفاجأة لها، فأحضر تامر حسني إلى الغرفة التي تتحضر بها عروسه.

ومن جانبه، علق المطرب تامر حسني على الفيديو المتداول له مع العروس، بنشر صورة برفقة العروس وعريسها الألماني، عبر "إنستغرام"، وكتب: "جيت من مصر علشان أكون جزء من يوم العروسة مريم، وعريسها الألماني، وأنا حبيت أفاجئها لأنها بتحب أغانيا من صغرها.. مبروك حبايب قلبي".