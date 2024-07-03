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عروس عشرينية تذبـ.ـح زوجها بعد 4 شهور زواج وتفصل رأسه لهذا السبب

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الأربعاء، 03-07-2024 01:04 م


أقدمت امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا على قتل زوجها البالغ من العمر 32 عامًا، بعد مرور 4 أشهر فقط على زواجهما في محافظة سوهاج.

وتفصيلا، اكتشفت امرأة خيانة زوجها لها مع عدد من السيدات من خلال موقع التواصل الاجتماعي، وتواصله معهن عن طريق "فيديو كول" مما دفعها إلى قتله وفصل رأسه عن جسده، باستخدام سلاح أبيض.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل منزله، وبالانتقال والفحص، اتضح أن القتيل البالغ من العمر " 32 عامًا، يرتدي كامل ملابسه، غارقًا في دمائه مسجاة على الأرض.

وتبين من التحريات، أن وراء ارتكاب الجريمة زوجته، إثر التخلص منه ذبحًا وقطع رقبته باستخدام سلاح أبيض كان بحوزتها.

وأشارت التحريات إلى استغلال المتهمة نوم زوجها، فأجهزت عليه وذبحته وقطعت رقبته، وسحبت الجثة ووضعتها أمام باب الحمام، وخرجت إلى طبيب النساء والتوليد، لدفع الشكوك عنها.

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