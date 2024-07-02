عروس تثير الجدل بترك عريسها ورقصها مع تامر حسني





أحيا الفنان تامر حسني، حفل زفاف كبير في دولة تونس مؤخرا، شهد تجيهزات ضخمة وحضور كبير من الأهل والنجوم في تونس.

وخلال الحفل، أخذت العروس هاتفها المحمول والتقطت مقطع فيديو على طريقة السيلفي، وهي ترقص مع تامر حسني، وتركت العريس في البداية.

وما كان من تامر حسني، إلا أن قام باحتضان العريس والرقص مع العروس على أغنية هدلعني، وسط تفاعل الحضور معهما.

حفلات تامر حسني

من جهة أخرى، روج الحساب الرسمي لمسرح بنش مارك على موقع إنستجرام ، لأحدث حفلات الفنان تامر حسني المقرر إقامتها ضمن جولة حفلات المملكة العربية السعودية والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية يوم ٨ أغسطس القادم.

ونشر البوستر الدعائي للحفل مع تعليق جاء فيه: “ عايزين نولع الدنيا والليلة نفرح كلنا مع الفنان تامر حسني على مسرح أبو بكر سالم ضمن حفلات جولة المملكة والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية.. يوم ٨ أغسطس”.