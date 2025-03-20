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فيديو.. تعليق مفاجئ من والد الضابط المعتدى عليه في قنا

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الخميس، 20-03-2025 12:06 م

 

علق اللواء أحمد الملقب والد الضابط محمد أحمد الملقب المعتدى عليه في قنا، على واقعة ضرب ابنه داخل سوبر ماركت أثناء شرائه مواد غذائية.

 

وقال في مقطع فيديو: إحنا مش بتوع ترند والأمن شايف شغله والنيابة أجرت تحقيق والعيال محبوسين.

وتابع، قائلاً:"البلطجة مرفوضة ومش هنضيع حقوقنا وفي شخصين منهم موجه لهما شروع في قتل".

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية قالت في بيان رسمي إن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 13 مارس الجاري وأثناء قيام الضابط بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية لاستخدامه الشخصي دون الإفصاح عن هويته، اكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أزيد من السعر المعلن عنه.

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