ننشر التقرير الطبي لضابط قنا المعتدى عليه (صورة)

نشرت وسائل إعلام التقرير الطبي المبدئي لضابط واقعة "قنا" والذي تعرض للاعتداء في محافظة قنا، وذلك من قبل صاحب محل بقالة وعامل بمدينة نجع حمادي خلال مشاجرة.

وأشار التقرير الصادر من مستشفى نجع حمادي إلى تعرض الضابط «محمد.أ.ا» 37 عاما بمركز شرطة نجع حمادي بادعاء ضرب من آخرين، وتبين وجود تورم وتجمع دموي بالأذن واشتباه كسر بالضلوع وتم حجزه بالمستشفى تحت الملاحظة.

بيان وزارة الداخلية

كانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا بشأن نشوب مشاجرة بين ضابط، وقائمين على محل مواد غذائية.

وأشارت الوزارة خلال بيانها: بالنسبة لما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى من ادعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدى نتيجة ارتكابه تجاوزات، بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 13 الجارى أثناء قيام الضابط المذكور بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لاستخدامه الشخصى دون الإفصاح عن هويته، حيث اكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أكثر من السعر المعلن عنه، فحدثت مشادة بينه وبين صاحب المحل وعامل بذات المحل قاما على إثرها بالتعدى عليه، حيث تم ضبط المذكورين في حينه، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الادعاءات.

قرار تجديد حبسهم 15 يوما

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة الاستئناف بمركز نجع حمادي تجديد حبس المتهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.



