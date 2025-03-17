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صاحب محل وعامل يعتدون على ضابط شرطة بقنا وبيان من الداخلية(فيديو)

غعل
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الإثنين، 17-03-2025 12:19 م



تداول خلال الساعات الماضية فيديو على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لتعدى أشخاص على ضابط شرطة، وادعت الصفحة أن ذلك التعدى جاء تجاه الضابط لتجاوزه .

 

وظهر فى الفيديو المتداول تعدى مجموعة من الأشخاص على آخر بالضرب والسب داخل أحد محلات البقالة فى محافظة قنا .

وعلى الفور، أصدرت وزارة الداخلية بيانا عاجلا، وضحت فيه تفاصيل الواقعة مؤكدة أن الضابط الظاهر فى الفيديو لم يتجاوز، وحقيقة الواقعة أنه اكتشف أن البائع يقوم ببيع السلع بأزيد من سعرها الرسمى فحدثت مشادة بينه وبين القائمين على المحل مما دفع صاحب المحل وعامل بالتعدى على الضابط.

 

الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على ضابط شرطة بقنا

تفاصيل مثيرة كشفتها وزارة الداخلية عن الواقعة، حيث كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى من إدعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدى نتيجة إرتكابه تجاوزات.

 

 الداخلية تحسم الجدل فى فيديو التعدى على ضابط بقنا

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 13 الجارى أثناء قيام الضابط المذكور بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لإستخدامه الشخصى دون الإفصاح عن هويته ، إكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أزيد من السعر المعلن عنه فحدثت مشادة بينه وبين صاحب المحل وعامل بذات المحل قاما على أثرها بالتعدى عليه ، حيث تم ضبط المذكوران فى حينه وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق .

 وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات .


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