فنانة شهيرة مسلمة تصلي داخل الكنيسة وتضئ الشموع وترد بتعليق صادم(فيديو)
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Native
الثلاثاء، 21-09-202103:11 م
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا أثارت للجدل للفنانة بدرية
طلبة، نشرتها مؤخرًا عبر صفحتها وهي تصلي داخل كنيسة على الرغم من كونها مسلمة.
جاء ذلك خلال زيارتها مزار مار شربل، في لبنان، ونشرت عدداً من الصور
على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وظهرت بدرية في الصور وهي تصلي
وتضيء الشموع.
وتعرضت بدرية للعديد من الإنتقادات من أشخاص لم يحبوا فكرة دخولها الى
الكنيسة، وأنها صلت فيها لأنها مسلمة، ونالت نصيبها من الهجوم.
وردت بدرية على كل المنتقدين على حسابها الخاص، فماذا قالت عن زيارتها
للكنيسة، وعن ديانتها وإيمانها كونها مسلمة؟
شاهد الفيديو: