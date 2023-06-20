شيماء سيف تفاجئ الجميع بصور صادمة لها وتكشف مفاجأة





أحدثت الفنانة شيماء سيف ضجة علي السوشيال ميديا بعدما نشرت صورة لها وهي فقدت كثير من وزنها .

ولكن اتضح ان الصورة هي بالذكاء الاصطناعي ؛ وجعلتها تفقد كثير من وزنها .

وجاءت التعليقات :" قمر في كل حالاتك ؛ هي جميلة ماشاء الله ؛ طبعا ده حلمك".

يذكر أن علقت الفنانة شيماء سيف، علي دورها في مسلسل "١٠٠٠ حمد الله على السلامة" بالمشاركة مع الفنانة يسرا ونخبه من الفنانيين المتميزين، والذي عرض خلال شهر رمضان المبارك.

وأضافت "شيماء سيف" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة دي إم سي ، أنها قامت بالبكاء بشدة بعد الانتهاء من مسلسل ١٠٠٠ حمد الله على السلامة، بسبب تعلقها الشديد بطاقم العمل بشكل كامل نظرا لتعاونهم الجميل.

وتابعت شيماء سيف، أنها كانت تقوم بأشياء ترفيهية غير معتادة أثناء قيامهم بالتصوير حتي لا يكون هناك شعور بالملل أو الضيقة أثناء التصوير.

شاركت الفنانة شيماء سيف متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت الفنانة شيماء في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية فستان طويل محتشم ومعتدة علي المكياج الصاخب الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.







