فنانة سعودية تثير ضجة: «الله يحرق قلبك زي ما حرقتي قلبي على زوجي»

السبت، 23-01-2021
10:40 ص
المصريون
أثارت الفنانة السعودية الشهيرة ريم عبدالله
، جدل
ًا بين
رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها رسالة من إحدى متابعاتها تدعوا عليها
بسبب تعلق زوجها بها، ورد الفنانة عليها.
حيث فاجأت متابعة
، ريم عبدالله
، بتعليق على حسابها بسناب
شات، بالدعاء عليها لأنها حرقت قلبها بسبب زوجها المعجب بها.
ونشرت “ريم عبدالله
” تعليق المتابعة
التي قالت فيه : “الله
لا يوفقك يا شيخة من يوم طلعتي التمثيل وزوجي معجب فيك وكل يوم يتابعك.. إن شاء الله
ربي يحرق قلبك مثل ما حرقتي قلبي”.
وردت عليها “ريم” : “بالله يا ناس شوفوا أنا وش ذنبي .. المثل
يقول امسكوا تيسكم ما تيجيه.. كملوا الباقي” مضيفة إيموجي الوجه الضاحك بدموع.
وأثار تعليق المعجبة ورد الفنانة حالة من
الجدل
بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين منتقد لتعليق المتابعة
وما بين
منتقد لرد الفنانة.