فنانة كويتية شهيرة تفاجئ الجميع بإطلالة صادمة

السبت، 26-12-2020
10:34 ص
المصريون
فاجأت الفنانة الكويت
ية الشهيرة، أمل العوضي
، متابعيها
على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بالظهور بإطلالة وصفها
البعض بالصادمة، حيث لم يتعرف عليها البعض للوهلة الأولى بعد أن تحولت الفنانة الكويت
ية
إلى نسخة من هيفاء وهبي
.
وظهرت أمل العوضي
بإطلالة مثيرة باللون الأحمر القصير، وأبرزت
الصور تغير ملامحها حيث أصبحت تقرب في الشبه من الفنانة هيفاء وهبي
، واعتبرها متابعون
أنها تحولت إلى نسةخ طبق الأصل منها، معبرين عن انتقاداتهم في التعليقات، ومطالبين
منهاه ضرورة التوقف عن عمليات التجميل التي ألغت ملامحها.
فيما لم ترد الفنانة الكويت
ية على التعليقات
أو توضح حقيقة خضوعها لعملية تجميل جديدة.