الأحد 12 نوفمبر 2023
توقيت مصر 12:50 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

علاقة محرمة بين زوجة وعشيقها تنتهي بحبل المشنقة في الشرقية.. تفاصيل صادمة

محمود السيد يفوز على منافسه الإسرائيلي ويرفض مصافحته.. شاهد رد فعل الأخير

سرايا القدس: استهدفنا طائرة إسرائيلية وأصبناها بشكل مباشر

ظهور نيقولا معوض في مشهد إباحي بفيلم أمريكي.. وتعليق صادم

محمد سلام وبيومي فؤاد.. مرتضى منصور يفاجئ الجميع بفيديو عن الأزمة.. فمن هاجم؟

عمرو أديب: عثور الاحتلال على نفق واحد أسفل مستشفى أو مدرسة يعني انتصار إسرائيل

قرار مفاجئ من المحكمة بشأن سلمى الشيمي واعتراف صادم

أول قرار من كولر بعد التعادل مع الجونة

جثث الجنود الإسرائيليين في الشوارع.. انتصار ساحق للمقاومة في غزة

أول رد من حماس على هدم قوات الاحتلال أنفاق تابعة للمقاومة

عمرو أديب: عثور الاحتلال على نفق واحد أسفل مستشفى أو مدرسة يعني انتصار إسرائيل

2023_9_30_0_13_6_754
عمرو اديب
الأحد، 12-11-2023 12:40 ص


 

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تمكن إسرائيل من العثور على نفق واحد أسفل مستشفى أو مدرسة بغزة تعني انتصارها في الحرب وغسل يديها أمام العالم من المجازر وجرائم الحرب التي ارتكبتها ضد المستشفيات والمدارس في قطاع غزة.

وأضاف "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: الحرب عند إسرائيل كوم والأنفاق أسفل المدارس والمستشفيات عند إسرائيل كوم تاني، الكيان الصهيوني يعتبر الوصول إلى بلاعة أسفل مستشفى وليس نفق لحماس بمثابة انتصار لها.

وتابع مقدم "الحكاية"، أن جيش الاحتلال ليس لديه هدف سوى الإبادة، ولكن الفلسطيني معدن أخر وعقيدة مختلفة ولن تستطيع سلطة الاحتلال محوه من أرضه مهما استوحشت في حربها.

وأكمل الإعلامي عمرو أديب، إن إسرائيل تاتي في المرتبة الثانية في الهمجية والتوحش بعد التتار، مؤكدًا أن استهداف المدارس والمستشفيات من قبل جيش الاحتلال تسبب في مظاهرات حاشدة حول العالم.

إقرأ ايضا

khiyana_zawjiya_arrestation_271269993

علاقة محرمة بين زوجة وعشيقها تنتهي بحبل المشنقة في الشرقية.. تفاصيل صادمة

blobid1600592408477-750x485

ظهور نيقولا معوض في مشهد إباحي بفيلم أمريكي.. وتعليق صادم

2023_7_5_14_11_5_344

محمد سلام وبيومي فؤاد.. مرتضى منصور يفاجئ الجميع بفيديو عن الأزمة.. فمن هاجم؟

أخبار متعلقة

2023_10_15_15_14_0_840

محمد عساف: " وعهد الله نموت نجوع ولا نرحل"

elaosboa16285

بعد إيناس السقا.. استشهاد فنان شهير رفقة عائلته في قصف للاحتلال بغزة

lovWDZX7

عمرو أديب يحذر من دعوات المقاطعة.. هؤلاء أول المتضررين

IMG-20231031-WA0005

رد صادم من عمرو اديب على حمدين صباحي بشأن غزة

000_L97JS-e1485894419207-635x3571

"الأسلحة على الأرض".. قيادي بحماس يفجر مفاجأة عن ما حدث في التوغل البري لغزة

Capture

أحمد موسى: وقوع قائد العدوان على غزة أسيرًا بيد المقاومة