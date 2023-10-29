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أحمد موسى: وقوع قائد العدوان على غزة أسيرًا بيد المقاومة

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أحمد موسى
الأحد، 29-10-2023 08:50 ص


كشف الإعلامي أحمد موسى، مستجدات حول الأوضاع في غزة، عبر حسابه على منصة “أكس” تويتر سابقاً

وكتب: “‏موقع صهيوني اسمه والاه يقول إن قائد العدوان علي غزة العقيد يائير شالام وقع في قبضة المقاومة بعد فشل هجومه علي غزة وقتل عدد كبير من قواته، سيغير الكثير من خطط الصهاينة والامريكان في الاجتياح البري ومفاوضات تبادل الأسري، مجـ.ازر  وجرائم حرب ارتكبها العدو ليلا ضد المدنيين”.

 

تدمير أهداف في غزة

وقالت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل أن جيش الاحتلال دمر 150 هدفاً تحت الأرض في شمال قطاع غزة.

وأشارت قناة القاهرة الإخبارية أن حركة المقاومة حماس كبدت الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة في صفوف العدو بالجنود والعتاد .

 

هدنة إنسانية فورية قطاع غزة

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، على مشروع القرار العربي بشأن غزة، وطالبت بـ"هدنة إنسانية فورية" بين إسرائيل وحماس، ووصول المساعدات وحماية المدنيين في القطاع المحاصر.

 

 

 

وجرى تمرير مشروع القرار "غير الملزم"، بتأييد 120 صوتاً، واعتراض 14 عضواً بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة، بينما امتنع 45 عن التصويت.

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