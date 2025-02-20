"عشيقي خلّص عليه وهو في حضني".. فيديو يوثق رد فعل "سيدة المنصورة" بعد إحالة أوراقها للمفتي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للزوجة التي انهت حياة زوجها رفقة عشيقها بعد الحكم بإحالة أوراقها للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

وقالت الزوجة القاتلة في اعترافاتها أمام المحكمة:"أنا ضربته بأداة حادة بس كان فيه الروح مماتش على طول، عشيقي هو اللي خلص عليه وضربه بالفأس".

وأضافت :"بص ليا وهو بيموت وقالي خدي بالك من عيالنا، وفضل يتنفس بصعوبة لحد ما مات في حضني".

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قد قررت إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها، لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.