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عبير تطلب الخلع: كان فقير وعملت منه بني آدم واكتشفت الصدمة

م
ا
الأربعاء، 12-02-2025 10:49 ص

 

 

في قاعة محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وقفت عبير، السيدة الأربعينية، تحكي بمرارة كيف تحولت حياتها الزوجية من قصة حب دامت سنوات إلى خيانة وغدر دفعاها لطلب الخلع بعد سبع سنوات من الزواج.

 

قالت عبير إنها تزوجت زميلها بالجامعة رغم الفارق الاجتماعي الكبير بينهما، إذ كانت تنتمي لعائلة ثرية، بينما جاء هو من أسرة بسيطة، لكنها تغاضت عن ذلك بدافع الحب، وساعدته في تحسين حياته، حيث منحه والدها وظيفة مرموقة ليؤمن مستقبله ويصبح جديرًا بمستواهم الاجتماعي.

لكن مع مرور السنوات، بدأت تشعر بتغير زوجها، إذ أصبح كثير الغياب بحجة العمل، حتى ساورها الشك، وللتأكد قررت استخراج قيد عائلي باسمه، فكانت الصدمة الكبرى عندما اكتشفت زواجه من أخرى دون علمها منذ سنوات.

لم تحتمل بسمة الخيانة، فلجأت إلى محكمة الأسرة ورفعت دعوى خلع حملت رقم 6876 لسنة 2023، مطالبة بإنهاء زواجها ممن خان ثقتها، وبعد تداول القضية، قضت المحكمة بقبول الدعوى وخلع الزوج، مع إلزامها برد مقدم الصداق.

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