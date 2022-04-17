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صدمة.. هجوم مسلح على فريق عمل مسلسل«بطلوع الروح» في لبنان واختطاف أحدهم

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الأحد، 17-04-2022 01:08 م

أفاد الإعلام اللبناني بأن مسلحين في مدينة بعلبك أقدموا على اعتراض سيارة كان يستقلها فريق مسلسل "بطلوع الروح"، وخطفوا المحاسب.
وفي التفاصيل، أشارت "الوكالة الوطنية للإعلام" في مدينة بعلبك اللبنانية أن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة رباعية الدفع، اعترضوا على أوتوستراد رياق - بعلبك في محلة الطيبة، على مقربة من بلدة بريتال، طريق سيارة من نوع كيا، يستقلها فريق مسلسل "بطلوع الروح" الذي يتم تصوير أحداثه في مدينة بعلبك، وأطلقوا النار باتجاه السيارة وأجبروا سائقها على التوقف، ثم أقدموا على خطف المحاسب في شركة "الصباح" للإنتاج الفني والسينمائي، صادق روللي، فيما تمكن غبريال رميا من الفرار، ونقل إلى مخفر بلدة الطيبة للتحقيق".
وفي سياق متصل، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بخطف الفنان أحمد السعدني، في لبنان أثناء تصوير مشاهده بمسلسل "بطلوع الروح"، في حين أصدرت الشركة المنتجة للمسلسل بيانا رسميا كشفت فيه حقيقة الواقعة قائلة: "بعد تداول أنباء بخطف الممثل أحمد السعدني، عند مفرق بلدة طيبة، تؤكد شركة "الصباح إخوان"، أن السعدني بخير، والخبر عار من الصحة، إذ إن فريق العمل انتهى اليوم من تصوير مشاهده الخاصة بمسلسل بطلوع الروح الرمضاني".
وأضاف بيان الشركة: "تؤكد الشركة أن المخطوف هو موظف يعمل لدى شركة الصباح، وأن المنتج صادق الصباح يتابع ملابسات القضية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية".
وتشارك في المسلسل مجموعة من الفنانين المصريين، تتقدمهم الفنانة إلهام شاهين، إلى جانب نخبة من الفنانين اللبنانيين والسوريين والمصريين.
 

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