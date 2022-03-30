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شاهد.. لحظة قتل إسرائيليين على يد الشاب الفلسطيني برصاصات في الرأس

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الأربعاء، 30-03-2022 09:29 ص

نشرت وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي فيديو يوثق لحظة هجوم الشاب الفلسطيني منفذ الهجوم المسلح على تل أبيب، لحظة قتله اثنين، في منطقة "بني براك".
وأفاد الإعلام العبري، بأن مُنفِّذ عملية "بني براك" يدعى "ضياء حمارشة" وهو فلسطيني من مخيم جنين بالضفة الغربية، وكان سجينًا سابقًا في السجون الإسرائيلية، وتسلل إلى "تل أبيب" لتنفيذ عمليته مستخدما رشاش.
وفي السياق، رصد مقطع فيديو جديد من الهجوم المسلح لحظة تنفيذ "حمارشة" العملية بحق شخصين أثناء جلوسهما أمام محل في منطقة "بني براك".
جدير بالذكر أن العملية التي نفذها "حمارشة"، أسفرت عن مقتل خمسة إسرائيليين وإصابة آخرين، فيما قتلته القوات الإسرائيلية بعد مطاردة وتبادل إطلاق نار.
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو:
 

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