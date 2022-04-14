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أول صورة لأحد المصابين المصريين في هجوم مترو نيويورك

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الخميس، 14-04-2022 12:12 م

كشفت وزارة الخارجية، عن إصابة مصريين اثنين في حادث هجوم مترو نيويورك بمحطة بروكلين بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت وزارة الخارجية، أن حادث إطلاق النار بإحدى محطات مترو الأنفاق في بروكلين والذي وقع الثلاثاء، أسفر عن إصابة مواطنين مصرييَّن أحدهما في حالة حرجة.
وأبانت السفيرة هويدا عصام عبد الرحمن القنصل العام لمصر في نيويورك وعقب وقوع الحادث توجهت إلى أحد المستشفيات، للاطمئنان على حالة أحد المواطنين المصابين، وهو كريم علي، والذي خضع لعملية جراحية دقيقة بعد إصابته في قدمه إثر الحادث، كما أن السفيرة تواصلت مع مواطنة مصرية أخرى، كانت قد أُصيبت أثناء التدافع عقب الحادث، وذلك للاطمئنان عليها.
ومن جهته، قال كريم عاطف المصاب في الحادث، إنه أصيب بـ ٣ رصاصات في قدمه، وأجرى جراحة عاجلة وتم تركيب شرائح له وسيجري جراحة أخرى عقب ١٠ أيام.
وأوضح عاطف أنه فوجئ بإطلاق كثيف للنيران من المتهم الذي كان يطلق النار، وفق "العربية نت".

ومن الجدير ذكره أن 16 شخصاً قد أصيبوا، في حادث إطلاق نار وقع داخل إحدى محطات مترو الأنفاق في مدينة نيويورك.
 

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