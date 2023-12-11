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تبرير "سخيف" من إسرائيل على تجريد معتقلين فلسطينيين من ملابسهم في غزة

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جيش الاحتلال يعري المعتقلين
الإثنين، 11-12-2023 10:57 ص


قال مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، مارك ريغيف، إن مشاهد تجريد المعتقلين الفلسطينيين في قطاع غزة ربما لأن الطقس حار في منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية لمستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي مع قناة سكاي نيوز البريطانية.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه تم إخلاء سبيل بعض المواطنين الذين جرى اعتقالهم.
كما حاول التنصل من الفضيحة بقوله: «هذه المشاهد والفيديوهات ليست رسمية من الجيش الإسرائيلي هي فقط متداولة على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي».
وتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي، تسريب صور ومقاطع فيديو، لمواطنين فلسطينيين من مخيم جباليا شمال غزة، بعد تجريدهم من ملابسهم باستثناء الملابس الداخلية، وهم يصطفون في طوابير طويلة، تحت تهديد السلاح.
وأثارت هذه الصور الجديدة، موجة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعرب العديد من المستخدمين عن غضبهم إزاء تنكيل الاحتلال بالمدنيين دون مراعاة للقوانين الدولية.
وفي الوقت الذي حاول فيه جيش الاحتلال الترويج لتبعية هؤلاء الأسرى إلى فصائل المقاومة، نشر حساب على منصة إكس يدعى «عدنان الرئيسي»، مقطع فيديو يظهر قيام جيس الاحتلال بجلسة تصوير، لمشهد على طريقة أفلام بوليوود، يجسد استسلام مسلح من حماس، نفس الشخص ونفس المكان، المشهد الأول يحمل السلاح بيده اليمنى والمشهد الثاني يحمله بيده اليسرى.

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