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علامة في فروة الرأس تدل على الإصابة بالسرطان

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الأحد، 02-06-2024 09:43 ص


كشف خبراء أن فروة الرأس من أكثر المناطق المعرضة للإصابة بسرطان الجلد، وذلك لِرقتها وتعرضها لأشعة الشمس، ولكن قد لا ينتبه الكثيرون إلى العلامات التحذيرية المبكرة لسرطان الجلد في فروة الرأس، ما قد يُؤخر التشخيص والعلاج، وفقا لما جاء في موقع" verywellhealth".

- أعراض سرطان الجلد

- يمكن أن يظهر سرطان الجلد في فروة الرأس على النحو التالي:

شامة

قشرة نازفة لا تشفى

رقعة متقشرة.

ندبة

 

- الأعراض الأكثر شيوعا

بقع حمراء تسبب الحكة.

القروح التي تنزف وتتقشر ولا تشفى أو تشفى وتعود بانتظام.

نتوءات لؤلؤية صغيرة.

نتوءات وردية أو حمراء قد تحتوي على مناطق زرقاء أو بنية أو سوداء

نموات ذات حواف مرتفعة ومنطقة تنخفض في المنتصف

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