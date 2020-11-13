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شوبير يكشف مفاجأة عن إصابة محمد صلاح بكورونا

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شوبير يكشف مفاجأة عن إصابة محمد صلاح بكورونا

محمد صلاح
صلاح
 
الجمعة، 13-11-2020 06:27 م أحمد سالم
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن خضوع محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي لعمل مسحة ثانية للكشف عن إصابته بفيروس كورونا بعد أن خضع لمسحة اولى وجاءت النتيجة إيجابية. 

وكتب شوبير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: "يا جماعة عشان الموضوع يبقي واضح المسحة الأولى لمحمد صلاح ومعاه ٢ من لاعيبه توجو طلعت إيجابية وتم عمل مسحة تانية وفي انتظار ظهور النتائج".

وحذفت الصفحة الرسمية لإتحاد كرة القدم المصري بيان إصابة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد وذلك خلال معسكر الفراعنة استعدادا لمواجهة توجو غدا . 

وجاء بيان اتحاد الكرة قبل الحذف كالتالي : أظهرت المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم انه لا يعاني اَي أعراض.. فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.

وخضع نجمنا الدولي لبروتوكول طبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، إضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين.

ويخضع نجمنا الي مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.
 

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