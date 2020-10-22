الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:36 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

الصحة العالمية تعلق على ارتفاع إصابات كورونا بمصر

الصحة العالمية
الصحة
 
الخميس، 22-10-2020 08:34 م أحمد سالم
كشف الدكتور جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية، سبب تزايد إصابات كورونا داخل مصر مؤخرا.

وقال عصمت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، إنه لا يمكن القول إن مصر تشهد ارتفاعًا على مستوى أعداد المصابين بفيروس كورونا، موضحًا: "في الفترة الحالية لا نتابع الإصابات يوميًا، لكن نحسبها على مدار أسبوع كامل".

وتابع: "حتى لو استمر هذا المعدل في الزيادة على ما هو عليه، فإننا سنكون في المعدل المقبول، ويمكن القلق عندما نرجع إلى المعدلات العالية التي كنا نعيشها في  فترة رمضان وعيد الفطر".

وأوضح: "السبيل نحو المحافظة على عدم إنتشار الفيروس وتقليل اعداد الإصابات هو أنا نلتزم بالإجراءات الإحترازية، مشيرا إلى أن المشكلة التى تواجهنا الآن هي عدم التواجد في أماكن مغلقة وهو ماقد يساهم في زيادة الإصابات".

كما شدد على ضرورة توعية الطلاب بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأن تكون جزءًا من حياتهم اليومية.
 

إقرأ ايضا

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

الإعلامي عمرو أديب

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

أخبار متعلقة

2020_10_13_13_53_11_454

اطمئنوا.. بشرى سارة من الصحة العالمية عن "كورونا"

الصحة العالمية

تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن وفيات كورونا

كورونا

"الصحة العالمية": لقاح كورونا قد يكون جاهزا بحلول ديسمير

52477246_303

الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بشأن كورونا

ترامب

ترامب يعلن توفير عقار كورونا مجانًا للمواطنين

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تعلن وفاة 19 مليون طفل حول العالم