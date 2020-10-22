الصحة العالمية تعلق على ارتفاع إصابات كورونا بمصر

الخميس، 22-10-2020
08:34 م
أحمد سالم
كشف الدكتور جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية
، سبب تزايد إصابات كورونا
داخل مصر مؤخرا.
وقال عصمت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، إنه لا يمكن القول إن مصر تشهد ارتفاعًا على مستوى أعداد المصابين بفيروس كورونا
، موضحًا: "في الفترة الحالية لا نتابع الإصابات يوميًا، لكن نحسبها على مدار أسبوع كامل".
وتابع: "حتى لو استمر هذا المعدل في الزيادة على ما هو عليه، فإننا سنكون في المعدل المقبول، ويمكن القلق عندما نرجع إلى المعدلات العالية التي كنا نعيشها في فترة رمضان وعيد الفطر".
وأوضح: "السبيل نحو المحافظة على عدم إنتشار الفيروس وتقليل اعداد الإصابات هو أنا نلتزم بالإجراءات الإحترازية، مشيرا إلى أن المشكلة التى تواجهنا الآن هي عدم التواجد في أماكن مغلقة وهو ماقد يساهم في زيادة الإصابات".
كما شدد على ضرورة توعية الطلاب بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأن تكون جزءًا من حياتهم اليومية.