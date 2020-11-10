وزير الصحة الأسبق يكشف موعد إنتاج لقاح كورونا

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قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، إن هناك 7 لقاحات سيتم إنتاجها قبل نهاية العام، أهمهم لقاح جامعة أكسفورد، موضحا أن لقاح أكسفورد سيتم إنتاجه خلال أسبوعين.



أوضح حاتم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على، أن هناك 4 لقاحات في أمريكا ستنتج قبل نهاية العام، ولقاح فرنسىى ينتج قبل نهاية العام أيضا، وهناك لقاحات صينية، بالإضافة إلى لقاح روسى تم إنتاجه ولكن لم يحصل على التصريح النهائي من منظمة الصحة العالمية.



وأشار وزير الصحة الأسبق إلى أن مصر حجزت 30 مليون جرعة من اللقاح الإنجليزى، ولو ثبت فعالية اللقاح الصينى سينتج فى مصر.