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شفاف.. المهرة البحرينية تستعرض جسدها بملابس مثيرة ثم تحذفها

2014-08-13_00200
ا
Native
الأحد، 19-09-2021 02:34 م

أثارت الفنانة المهرة البحرينية، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر مجموعة صور تبرز أنوثةها في إعلان لدار الأزياء الإيطالية الشهيرة برادا.
ونشرت المهرة مجموعة صور لها بفستان رمادي قصير من الشبك، وتركت شعرها مموجاً ومنسدلاً على كتفها، واعتمدت مكياجاً خفيفاً، والتقطت الصورة بجانب سيارة فارهة.
وتحرص الفنانة البحرينية على إغلاق خاصية التعليقات مؤخراً على صورها الجريئة تجنباً للانتقادات.
وظهرت المهرة في مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي (ليجن) باللون التوتي، مع تيشرت رياضي واسع، وتجلس في سيارة فارهة.
واعتمدت المهرة تسريحة الشعر المرفوع، ووضعت نظارات شمسية، وأغلقت التعليقات كذلك في وجه متابعيها الذين يتجاوز عددهم المليون، واكتفت بوضع تنبيه لصالح شركة الملابس الرياضية التي تُعلن لها.
والغريب في الأمر، أن المهرة البحرينية قادمت بحذف الصور، وهو ما فعلته قبلها بأيام حين نشرت عدة مقاطع فيديو على حسابها في انستغرام، تستعرض فيها جسدها، بفساتين مختلفة، قامت بحذفها لاحقاً.
وظهرت المهرة البحرينية بمقاطع فيديو نشرتها بنفسها عبر (انستجرام)، قبلها بأسابيع وهي ترتدي فساتين تشبه قمصان النوم بجرأتها.
وتقف المهرة أمام الكاميرا، أو تخرج من وراء ستارة، وتؤدي حركات إيحائية وإغراء لعرض الملابس بطريقة جريئة.




 

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