هل أجرت دنيا بطمة عملية تحول جنسي؟

السبت، 04-09-2021
09:33 م
نشرت الفنانة
المغربية دنيا بطمة
صوراً على حسابها الخاص
على موقع التواصل الاجتماعي، وظهرت من دون مكياج، ما يعد أمراً نادراً لها، لأنها تحب
وضع مستحضرات التجميل بكثرة، وعلى الرغم من انها بدت مختلفة جداً، كونها خضعت لتعديلات
تجميلية، إلا أنها بدت جميلة، لكن بعض المواقع الالكترونية استغلت هذا التغيير، وزعما
أن دنيا بطمة
قامت بعملية تحول جنسي.
وأثار هذا الاتهام الجدل بين متابعين دنيا بطمة
، ما نفاه
البعض وأكد عدم صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلًا، مشيرين إلا أنها قامت بعملية تجميل
أحدثت تغيرات كبيرة في شكلها.