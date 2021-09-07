تهز الكويت..زوج فنانة شهيرة يضبطها تخونه داخل شقته مقابل ساعة روليكس مستعملة

الثلاثاء، 07-09-2021
09:48 ص
فجرت الإعلامية الكويتية مي العيدان
، فضيحة من العيار الثقيل، بالكشف عن
خيانة فنانة
ومخرجة لزوج
ها في بيت الزوج
ية أمام أطفالها مقابل ساعة روليكس
مستعملة، وما فجر الجدل أن زوج
ها عندما ضبطها قامت بتحرير محضر له في مخفر الشرطة.
التفاصيل تكشفها الإعلامية مي العيدان
، خلال الحلقة الجديدة من برنامجها
“سكوب” حيث روجت لها كاشفة أنها ستتضمن تفاصيل فضيحة ممثلة ومخرجة قامت بخيانة
زوج
ها في منزل الزوج
ية.
وقالت مي العيدان
، في تدوينة عبر حسابها على انستجرام: “راح اتكلم عن فضايح
ممثلة ومخرجة متزوج
ة من ابن فنان خانت زوج
ها في منزل الزوج
ية أمام أولادها مقابل
ساعه روليكس مستعملة ولما فاجاءهم زوج
ها اشتكت عليه بالمخفر وعشيقها يسميها عوار
قلب”.
وقد أثار كلام مي العيدان
انتقاد بعض متابعيها حيث كتب أحدهم: “تره عيب
عليك هذا الكلام. حرام وأنت إنسانة مثقفة عود وين الثقافة مالتك، الله يفضحك إذا
فضحتي اي شخص وليس فنانة
“.
وطالب البعض بمنع إذاعة هذه الحلقة، فيما طالب آخرين بالكشف عن هوية هذه
الفنانة
كي يعلم الجميع الحقيقة.