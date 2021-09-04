فنانة شهيرة تفجر مفاجأة عن سبب خلع زوجها رجل الأعمال السعودي

السبت، 04-09-2021
03:02 م
أوضحت الفنانة
الإماراتية بلقيس
فتحي سبب تقديمها دعوى الطلاق
من زوجها، رجل الأعمال السعودي، سلطان عبد اللطيف، أمام المحاكم الإماراتية، بعد مرور
خمسة أشهر على إعلان طلاقها.
وقالت بلقيس
، أثناء حلولها ضيفة على برنامج "معكم منى
الشاذلي" الذي يعرض عبر قناة "سي بي سي" المصرية، إنها تحدثت عن قضية
الخلع
لـ"إنهاء اللغط الذي أثير بعد عدم ظهور زوجها معها لأشهر عدة"، مضيفة
"الخلع
مشروع كما أن الطلاق مشروع، وفي الحالتين النتيجة ستؤدي إلى الانفصال".
وأكدت بلقيس
أن قضية الخلع
قد تم البت فيها، وأنها منفصلة
حالياَ عن زوجها، ومتعايشة مع وضعها الجديد.
وقالت بلقيس
إنهما لم يتفقا على صيغة انفصال محددة، حتى قررت
هي الانفصال عبر رفع قضية الخلع
في المحكمة.
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