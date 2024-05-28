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شاهد.. محمد رمضان منفعلاً: "هنحرر إخواتنا في فلسطين إزاي؟ أنا مكسوف من نفسي"

اتلاتنالتنلا555
ا
الثلاثاء، 28-05-2024 01:44 م


نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أعرب من خلاله عن غضبه واستيائه الشديد من الأحداث الجارية التي تشهدها مدينة رفح الفلسطينية، عقب تعرضها إلى قصف عنيف على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أول أمس الأحد.

 

محمد رمضان يعلق على أحداث رفح الفلسطينية

وقال محمد رمضان: والله مكسوف لنفسي ومكسوف لكم ومكسوف لكل عربي.. ربنا يرحم شهدائنا في رفح الأول ويشفي مصابيهم ويصبر أهلهم.. مكسوف إن كل جريمة بشعة عقلنا لا يستوعبها وقلوبنا لا تتحملها.. وكل بنقدر نعمله إننا نمسك الموبايل.

 

وأردف: شوية ناس تصمم صور وتكتب اللي قلبها يقولها عليه.. وناس تانية تصمم فيديوهات وتحط موسيقى حزينة عليه.. هو إحنا لحد امتى هنفضل نحارب بالموبايل؟ هنرجع كرامتنا بالموبيل إزاي؟ هندافع عن إخواتنا بالموبايل إزاي؟ هنحررهم بالموبايل إزاي؟

 

ومن ناحية أخرى، كشفت مصادر رفض مطرب الراب ويجز المشاركة في إعلان بيبسي الجديد 2024، والذي تم عرضه خلال الفترة الماضية وشارك فيه عدد من نجوم الفن، أبرزهم الفنان عمرو دياب والفنان أحمد السقا والفنان كريم محمود عبد العزيز؛ وذلك احترامًا لحملات مقاطعة منتجات الشركة التي انتشرت في الفترة الأخيرة.

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