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شرط يسرا للمشاركة في عمل من إخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان ومي عمر

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شرط يسرا للمشاركة في عمل من إخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان ومي عمر

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يسرا
السبت، 11-05-2024 04:18 م نسمه عبد الوهاب
كشفت الفنانة يسرا عن شرطها للتعاون مع المخرج محمد سامي في مشروع من بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة مي عمر في عمل فني.
وقالت يسرا خلال لقائها مع et بالعربي: "على حسب أنا هكون فين، مثلا فيلم شقو دا مشروع مقللش مني دا مشروع كبر مكانتي سواء عند زمايلي سواء عند الجيل الجديد أو عند السينما اللي جابت أعلى إيرادات أو في شغلي لأني عمري ما عمت الدور دا قبل كده، في كل الأحوال أنا مقدرش النهاردة أجي حد يقولي تعالي أعملي مش عارفة إيه، هاجي وأبقى فاهمة أنا جايه ليه وهيفيدني في إيه أهم حاجة وإنت بتعرض عليا تكون عارف قيمتي وحاططني صح".

وعبرت يسرا عن إعجابها بأعمال محمد سامي قائلة: "أن كلمته بعد تالت يوم من نعمة الأفوكاتو حقيقي عامل مجهود حلو، محمد سامي ذكي جدا في اختياره للمواضيع بيعرف الناس نفسها في إيه وأي بني آدم يحب يشتغل معاه".

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